Un homme tatoué de la tête aux pieds affirme avoir été victime de « discrimination au travail »

Matthew Whelan a déclaré au Daily Star: «Vous vous imposez des restrictions ultimes en ayant l’air différent. Les gens ne vous donneront pas de travail», a-t-il expliqué. «Cette apparence, ce look extrême et alternatif peut restreindre les gens et m’a limité dans le passé, même lorsque j’avais un emploi. Lorsque je travaillais dans un centre d’appels, je me déplaçais d’un bureau à l’autre. À un moment donné, les managers sont arrivés alors mon patron a décidé de déplacer une personne dans le bureau…», a-t-il raconté avant de poursuivre: «La personne qu’il a voulu déplacer, c’était moi. J’ai été physiquement déplacé d’un bout à l’autre du bureau dès que les managers sont arrivés», a-t-il raconté.