Une famille mange pour près de 300€ avant de partir sans payer l’addition

Il faut oser quand même… Ce samedi 28 octobre, un groupe d’une dizaine de personnes a mangé au Britannia Inn and Restaurant du village de Par, en Angleterre. Après avoir consommé dix pintes de bières et mangé pour 260£ (298€), le groupe s’en est allé sans payer , l’air de rien.

Avis de recherche

Les clients ont mangé entre 14 et 16h indique le restaurant sur sa page Facebook. Après s’être délecté, le groupe s’est éclipsé sans payer. Selon un membre du personnel du restaurant, l’incident était «clairement planifié », le groupe «ayant observé et attendu que notre personnel quitte la pièce pendant 45 secondes avant de courir vers la porte».Mais pas de chance, ils ont été filmés ! Le restaurant a donc publié une photo des dix individus, appelant quiconque détenant des informations à se manifester. Il faut dire qu’ils ont consommé pour près de 300€, soit une très belle somme que le restaurant ne veut pas perdre. «Ils n’ont pas commandé les repas les plus copieux ou les plus chers, ni quoi que ce soit qui puisse déclencher un signal d’alarme, certains enfants ont même partagé les plats», confie l’employé.