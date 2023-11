Une femme partage une astuce Google Maps qui «change la donne» pour planifier des vacances

Comment ça marche?

Pour réaliser ce hack, vous aurez simplement besoin de vous rendre sur Google Maps, d’accéder à vos cartes et d’en créer une nouvelle. Sophie a expliqué: «Vous allez trouver l’endroit dont vous souhaitez créer cette carte, puis vous allez rechercher et commencer à ajouter toutes les recommandations qui vous ont été données. Une fois que vous aurez rassemblé dans une liste tous vos lieux recommandés, vous les ajouterez par différentes couches. Alors, par exemple, faisons-en une couche de café.» dit Sophie.

Vous pouvez personnaliser les icônes sur votre map via Flaticons (qui est gratuit et qui vous permet de télécharger différentes icônes) pour qu’elle soit facilement lisible selon la couche qui vous intéresse en voyage (par exemple les musées ou les restaurants qui vous font de l’œil). Une fois que vous avez encodé tous les lieux que vous aimeriez visiter ou que l’on vous a recommandés, vous n’avez plus qu’à admirer votre propre carte des choses à faire et à voir durant votre séjour.