Une influenceuse condamnée à deux ans de prison pour avoir mangé du porc en vidéo

Lina Lutfiawati a eu une très mauvaise idée en partageant une vidéo d’elle en train de manger du porc sur sa page TikTok. L’influenceuse de 33 ans était en vacances en Indonésie, un pays musulman aux lois strictes sur le blasphème et les autorités n’ont pas du tout aimé son geste.

Des lois strictes

Comme l’explique Amnesty International, l’Indonésie a deux articles dans son code pénal relatifs au blasphème. Ces derniers criminalisent «toute personne qui exprime délibérément en public ses sentiments ou se livre à des actions en principe hostiles et diffamatoires ». Dans la vidéo postée lors de son voyage à Bali, on voit l’influenceuse manger de la peau de porc alors que le porc est haram dans l’Islam et qu’il est interdit pour tout musulman d’en manger. Avant de mettre le morceau dans sa bouche, Lutfiawati dit «Bismillah» qui signifie: «Au nom de Dieu» en arabe. Un geste totalement interdit.