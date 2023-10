Voici la liste des prénoms les plus difficiles à porter

Après la liste des 10 prénoms avec le QI le plus faible, voici le classement des prénoms les plus difficiles et lourd à porter. Un conseil: éviter d’en choisir un dans cette liste pour votre futur enfant!

Tanguy

À la première place de ce classement totalement subjectif repris par nos confrères de Max, on retrouve Tanguy. Au siècle dernier, ça passait encore mais depuis la sortie de la comédie française Tanguy en 2001, les Tanguy ont la vie dure. «Faire son Tanguy» est même devenu une expression donnée à ceux qui vivent encore chez leur parent alors qu’ils sont trentenaires, voire quadragénaires.

Kevin

La deuxième place du podium revient au Kevin. Le prénom était à la mode à la fin des années 80 et au début des années 90. Même si Kevin De Bruyne peut être vu comme une source d’inspiration, le prénom Kevin est malheureusement connoté plutôt négativement. Pour redonner la fois à tous les Kevin, un documentaire sur les Kevin, avec des Kevin, réalisé par un Kevin est toujours en préparation. Son nom? «Sauvons les Kevin».

Les prénoms de marque

Sur la troisième marche du podium, on ne retrouve pas un prénom en particulier mais un groupe de prénoms. Il s’agit de tous les prénoms qui peuvent être associés à une marque. On pense à vous les Mégane, les Clio ou les Chanel.

Certains prénoms américains

En quatrième position, on retrouve tous les prénoms venus tout droit du pays de l’Oncle Sam et particulièrement des films et des séries de la fin des années 80 et du début des années 90. Les Kelly, Kimberly, Jenifer, Brandon, Jordan, Jason et Bryan, nous pensons aussi à vous.

Les prénoms de stars

Enfin, on clôture ce classement des prénoms difficiles à porter avec les prénoms de stars. Les Loana, Lorie et Alizée n’ont pas la vie facile tous les jours. Tant qu’on y est, évitez aussi Britney ou Rihanna ou Beyoncé. Enfin, tant qu’à faire, oubliez aussi l’idée d’appeler votre fille Barbie et votre fils Ken. Ce n’est pas parce que le film a été un carton au box-office que ce prénom va faire un malheur dans les écoles et les cours de récré.