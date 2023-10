Voici les 10 prénoms avec le QI le plus faible

Le top 10 des prénoms qui auraient le QI le moins élevé

Ces dizaines de milliers de tests de QI permettent également de faire des classements pour le moins insolites. Par exemple, le top 10 des prénoms masculins et féminins qui auraient le QI le plus faible. Le voici:

Est-ce qu’il y a pour autant un lien établi entre le prénom et le QI? Heureusement, la réponse est non! N’hésitez donc pas à appeler votre futur bébé Jonathan, Sarah, Emma ou Julien. Quoique…

Les prénoms avec les QI les plus élevés

À l’inverse, il y a quelques années, l’Université du Montana, toujours aux États-Unis avait dévoilé le classement des prénoms avec un QI plus élevé que la moyenne. En tête des prénoms masculins, on retrouve les Thomas. Ils sont suivis des Guillaume, des Julien (tiens tiens, ils sont aussi dans l’autre classement!), des Maxime et des Florian. Du côté des prénoms féminins, on retrouve les Camille, devant les Pauline, les Aurélie, les Julie et les Sarah. Une autre étude donne les Marie en tête chez les femmes. Vous trouvez aussi qu’il n’y a rien qui va dans ces classements? Eh ben, vous avez raison!