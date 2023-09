9 op 10 studenten houdt vast aan papieren studiemateriaal

9 op de 10 studenten leert nog steeds het liefst uit papieren studiemateriaal. Dat blijkt uit de onderwijsmonitor van Acco, aanbieder van blended studiemateriaal voor hoger onderwijs, na een onderzoek bij 173 docenten en 1.612 studenten aan Vlaamse universiteiten en hogescholen. De vaststelling is opvallend gezien de meeste docenten zich voortbewegen in een mix van digitaal en fysiek studiemateriaal. 7 op 10 studenten drukt daarom lesmateriaal op eigen initiatief af als dit enkel digitaal beschikbaar is. Acco wijst erop dat digitaal materiaal op die manier een onvoorziene kost met zich meebrengt.

De start van het academiejaar betekent traditiegetrouw ook de start van de lessen met bijhorend cursusmateriaal. De digitalisering van lesmateriaal in het hoger onderwijs is de afgelopen jaren aan een opmars bezig. Met een coronaperiode waar virtueel lesgeven de norm werd en een studentengeneratie die geboren is met een smartphone in de hand lijkt dat een evidentie te zijn.

Toch blijkt uit de Onderwijsmonitor dat wie met het studiemateriaal aan de slag wil gaan, trouw blijft aan een papieren exemplaar. 60% van de studenten geeft volledig de voorkeur aan een papieren cursus, 29% kan zich vinden in een digitaal e-book als ze die in combinatie met een papieren handboek kunnen gebruiken. In totaal goed voor zo’n 9 op 10 studenten die blijven vasthouden aan papieren studiemateriaal. Dat staat in schril contrast tegenover de 9% die genoegen neemt met een uitsluitend digitale cursus

Kanttekeningen

«Het is geen verrassing dat studenten blijven kiezen voor een papieren cursus», stelt prof. Valcke, hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit Gent. «Papieren lesmateriaal laat studenten toe om de leerstof op een diepgaandere manier te kunnen verwerken door bijvoorbeeld te markeren of kanttekeningen en schema’s te maken en daarbij het overzicht te blijven houden. Dat garandeert een actieve verwerking van de stof. Het blijkt moeilijker voor studenten om zich te concentreren wanneer ze via een laptop studeren door de toegang tot en afleiding door andere programma’s. Digitaal en fysiek hebben allebei hun didactische sterktes en kunnen best complementair ingezet worden.»

