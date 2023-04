Antigifcentrum waarschuwt voor verontrustend effect van Pasen op honden

Hoewel honden verlekkerd zijn op chocolade, is het bestanddeel theobromine, dat in cacao zit, veel schadelijker voor hen dan voor mensen. Enkele uren na consumptie heeft chocolade effect op het centraal zenuwstelsel en de hartspier. Dan volgen er symptomen als kwijlen, beven, evenwichtstoornissen, urineverlies en een versneld hartritme. In zeer ernstige gevallen kan het gaan om stuiptrekkingen, een coma of fatale hartritmestoornissen.