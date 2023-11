Arbeiders in supermarktdepots staken: «Het was tijd om een signaal te sturen»

Arbeiders die actief zijn in de distributiecentra en magazijnen van de supermarkten, voeren vandaag actie. De reden zijn de vastgelopen onderhandelingen over de koopkrachtpremie in de sector. Volgens Steve Rosseel, nationaal secretaris van ACV Voeding en Diensten, wordt de stakingsoproep van de vakbonden in de voedingshandel goed opgevolgd.

De stakingen zijn het gevolg van de in het slop zittende onderhandelingen met de werkgevers over een koopkrachtpremie in de sector. De vakbonden willen een premie van 250 euro voor alle personeel, en bijkomend overleg op bedrijfsniveau, terwijl het voorstel van de werkgevers volgens de bonden neerkomt op nog geen 150 euro premie voor twee derde van de arbeiders. «Zo’n 10 euro per maand, dat vinden de mensen onvoldoende», reageert Steve Rosseel van de christelijke vakbond ACV in ‘De ochtend’ op Radio 1.De vakbonden kwamen al acht keer samen om te overleggen, maar er kwam niets uit de bus. «Als we meer dan acht keer moeten samenkomen over een bescheiden bedrag dat in veel sectoren wel wordt toegekend, dan denken we dat het tijd is om een signaal te sturen.»

Vorige week vrijdag kondigden de vakbonden meteen twee stakingsdagen aan. Naast vandaag gaat het om 22 november. De vakbonden dreigen ook metextra acties rond de eindejaarsperiode

Aldi

Bij Aldi is er volgens ACV hinder bij de distributiecentra in Heusden-Zolder, Turnhout, Zemst, Roeselare en Villeroux (Vaux-sur-Sûre). «In Heusden en Turnhout wordt er niet gewerkt en zijn er zelfs geen blokkades nodig», zei Rosseel woensdagochtend. In de andere vestigingen zijn er filterblokkades en delen de vakbonden pamfletten uit, luidde het.

Die informatie spreekt Aldi tegen. Volgens woordvoerder Dieter Snoeck zijn er alleen stakingsacties in de distributiecentra in Zemst en Roeselare en verloopt het uitrijden en de toelevering normaal in de vijf overige depots (Erpe-Mere, Gembloers, Vaux-sur-Sûre, Turnhout en Heusden-Zolder). Hij benadrukt dat alle supermarkten van Aldi open zijn en dat klanten niet geconfronteerd zullen worden met lege rekken

hinder voor Colruyt

Volgens Rosseel zijn er ook bij het depot van Colruyt in Halle blokkades. Bij het distributiecentrum van Spar - ook een onderdeel van de Colruyt-groep - in Mechelen wordt er bijvoorbeeld wel nog gewerkt, maar zouden er wel personeelsvergaderingen plaatsvinden.

«Colruyt Group ondervindt vandaag inderdaad hinder door vakbondsacties aan de distributiecentra in Ghislenghien (Gellingen, red.), Ollignies (Woelingen, red.) en aan Dassenveld in Halle. Ook het distributiecentrum van Okay in Lot werd geblokkeerd. Het verkeer wordt hierdoor verstoord», laat woordvoerster Paulien Kurris weten. «Momenteel hebben we onze voorzorgen genomen om de winkels voldoende te kunnen bevoorraden, dus klanten zullen hun producten in onze winkels kunnen vinden vandaag.»

Ook bij Delhaize

Ook bij de distributiecentra van Delhaize in Zellik zijn er volgens ACV veel stakende arbeiders en zijn er daardoor geen blokkades nodig. In het depot van de supermarktketen in Ninove zijn de werknemers wel aan de slag, al vinden ook daar personeelsvergaderingen plaats en gaan er pamfletten rond.

Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver bevestigt dat er geen blokkades zijn bij de depots van de keten. Er zijn wel zowat 30 procent minder werknemers aan de slag dan op een normale dag. «Maar er is geen impact op de voorraden», verzekert hij ook. «We waren hier natuurlijk op voorbereid en de klant gaat dat niet voelen.»

