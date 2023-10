Belfius trekt als eerste grootbank de basisrente en getrouwheidspremie op spaarrekeningen op

Getrouwheidspremie

Voor stortingen die gedaan worden voor 1 november 2023, geldt nog de oude getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan.

Belfius is de eerste grootbank die de rente optrekt sinds de staatsbon van de Belgische regering, die in het leven geroepen was als motivator voor banken om de rente op te trekken. Argenta, Axa, Beobank en Deutsche Bank boden toenals reactie langetermijnrekeningen van één jaar met een gelijkaardig rendement als de staatsbon aan, maar dat alleen tijdens de intekenperiode van de staatsbon.