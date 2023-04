In België verblijven 112.000 mensen zonder papieren

Niet-gepubliceerde studie

Jaarlijks overlijden in ons land ongeveer 500 mensen die niet in ons bevolkingsregister opgenomen zijn. Op basis daarvan berekenen de onderzoekers dat er op een willekeurige dag 489.000 niet-geregistreerde mensen op ons grondgebied verblijven. Dat zijn niet allemaal sans-papiers maar bijvoorbeeld ook toevallige toeristen of asielzoekers met verblijfsvergunning. Door die verschillende groepen af te trekken van de 489.000 niet-geregistreerden, kwamen de onderzoekers uit op 112.000 sans-papiers die van buiten de Schengenzone komen.

De studie, die mee uitgevoerd is door Pieter-Paul Verhaeghe en Sylvie Gadeyne (VUB), is nog niet gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Ze is dus nog niet getoetst door andere academici. De methode kon wel al op belangstelling rekenen. «We vermoeden dat we in andere landen navolging zullen krijgen’», zegt Surkyn. Hij gaat er prat op dat de berekeningen robuuster zijn dan de cijfers die tot op vandaag circuleerden.