Belgische primeur: in deze stad kan geboorteaangifte voortaan digitaal gebeuren

In Leuven worden elk jaar gemiddeld 3.800 baby’s geboren. Ongeveer 1.100 daarvan zijn kindjes die ook inwoner zijn van de Vlaams-Brabantse stad. Alle kinderen die in Leuven geboren worden, moeten verplicht worden aangegeven bij de Leuvense ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarvoor was tot voor kort een verplaatsing van de ouders met hun kindje naar het stadskantoor noodzakelijk, ook voor wie in een andere gemeente woonde.