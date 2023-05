Bij 50-plussers mag niet elke knie nog onder het mes

Wie ouder is dan 50, mag bij knieproblemen niet meer zomaar onder het mes. Het Riziv legt orthopedisten een quotum op via het Staatsblad. Het is de eerste keer dat artsen op die manier een beperking krijgen opgelegd. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

Elke arts mag volgens de nieuwe maatregel per honderd operaties er maar 45 uitvoeren op patiënten ouder dan vijftig jaar.

Het signaal is duidelijk: een versleten knie heeft echt geen operatie nodig. En het is het Riziv menens om er komaf mee te maken. Want in vergelijking met de ons omringende landen gaan 50-plussers nog te vaak en te snel onder het mes voor een beschadigde meniscus, schrijft Het Belang van Limburg.

Nuttigere vormen van zorg

Het doel is besparen, om meer geld over te houden voor nuttigere vormen van zorg. Zo’n operatie kost volgens het Riziv namelijk bijna 800 euro aan de Staat. En in 2018 waren er meer dan 20.000 vijftigplussers die zo’n kijkoperatie aan de knie ondergingen.

Wie ouder is dan 50 en rondloopt met een pijnlijke knie, hoeft niet te wanhopen. «Het niet uitvoeren van een operatie staat niet gelijk aan het verwaarlozen van je patiënt», zegt professor Jan Victor, kniechirurg aan het UZ Gent en bestuurder bij de Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie. «Het verwachtingspatroon voor chirurgie is heel groot in ons land. Maar pijn kan je niet wegsnijden, daar is iedereen het over eens. Als je wat vaker gaat fietsen dan gaat wandelen, kan je de problemen al verzachten.»

De overheid heeft al twintig jaar de mogelijkheid om quota af te dwingen via een publicatie in het Staatsblad, om overbodige en onnodig dure behandelingen in te dijken. Maar het is de eerste keer dat het ook echt gebeurt voor een medische ingreep.