«Burn-out prof» Elke Van Hoof (VUB) aangeklaagd voor toxisch leiderschap

Elke Van Hoof staat bekend vanwege haar expertise in burn-out. Tijdens de coronapandemie werd ze vaak opgevoerd in debatten om over veerkracht en mentaal welzijn te praten. Ook schreef ze boeken over burn-out en runt ze een consultancybureau ‘Oh My People’ voor werknemers met stressklachten. Het is dan ook opmerkelijk dat net zij nu onder vuur komt te liggen voor toxisch leiderschap en grensoverschrijdend gedrag.