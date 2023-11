Code geel voor België, hulplijn 1722 van kracht

In heel het land geldt code geel van 12.00 uur tot 19.00 uur. Dat betekent dat er rukwinden tussen 80 en 100 km/u kunnen voorkomen. Pas maandagavond en -nacht neemt de wind geleidelijk af in het binnenland. Aan zee zijn er nog rukwinden tot 70 km/ u mogelijk.

Het nummer 1722 is bedoeld voor niet-levensbedreigende zaken, zoals storm- of waterschade waarvoor de brandweer moet langskomen. Op die manier kan de noodlijn 112 voorbehouden blijven voor mogelijk levensbedreigende situaties.

De eenvoudigste manier om 1722 te contacteren is via het onlineloket 1722.be. De aanvraag komt dan rechtstreeks terecht bij de brandweer. Bellen naar het nummer 1722 is ook mogelijk. De oproep komt dan bij de operatoren van de 112-noodcentrales terecht. Zij behandelen eerst de dringende 112-oproepen, en pas in tweede instantie de oproepen naar 1722. Als je brandweerzone zelf een e-loket heeft, kan je daar ook nog terecht.