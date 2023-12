Cowboy-topman veroordeeld voor zwartwerk

De start-up Take Eat Easy werd in 2012 opgericht in België en was actief in 20 grote Europese steden. In 2015 had het bedrijf nog 16 miljoen euro opgehaald. Maar een jaar later kondigde het bedrijf aan dat het onder curatele werd gesteld. In 2018 dienden een honderdtal voormalige fietskoeriers in Parijs klacht in voor zwartwerk en illegale tewerkstelling.