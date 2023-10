Crisismanager moet ‘toxische sfeer’ bij Antigifcentrum aanpakken

Onderbemanning

Sinds 2019 vertrokken er al 25 medewerkers. Dat zijn er meer dan het aantal werknemers dat het Antigifcentrum vandaag nog telt. Waar tot in 2019 de permanentiediensten in de voormiddag met drie bemand werden en ’s middags met vier, vind je er vandaag nooit meer dan twee medewerkers. In september, bleef de permanentie voor het eerst zelfs een nacht gesloten wegen personeelsgebrek.

Het permanentieteam uitte die maand in een brief aan de raad van bestuur zijn onvrede over de werkdruk. «Elk van ons zal in 2023 meer dan 30 weekenddiensten en minimaal 22 nachtdiensten uitvoeren», zo citeert De Morgen de brief. «We moeten alert blijven op elk moment van onze dienst, dat is nu niet meer gegarandeerd.»