De Roma annuleert ‘Queer Iftar’ na bedreigingen

In Antwerpen heeft zaal De Roma in Borgerhout het evenement Queer Iftar op 31 maart geannuleerd om veiligheidsredenen. Het was de bedoeling om een veilige ruimte te creëren voor moslims uit de lgbtqia+-community om een iftar te vieren, de maaltijd die moslims tijdens de ramadan mogen nuttigen na zonsondergang.

Queer Iftar was een gezamenlijk initiatief van De Roma en de vzw Merhaba, om lgbtqia+-moslims samen te brengen en die twee delen van hun identiteit een plaats te geven en bespreekbaar te maken tijdens een iftar. «Het is voor velen een gevoelig thema op verschillende manieren», stelt De Roma in een mededeling. «Voor sommige moslims die geen deel uitmaken van de lgbtqia+-community, gaat deze combinatie in tegen hun geloof. De Roma en Merhaba wilden de beleving en het wederzijds respect ondersteunen, zonder provocaties en met de nodige gedragsregels om ieders veiligheid te garanderen.»

Veiligheid is prioritair

Daar knelt nu blijkbaar het schoentje, want volgens De Roma moet uit «tal van signalen» worden afgeleid dat de gewenste «safe space» niet kan worden gegarandeerd. «Ook al vinden we het thema en de behoeften van de betrokken deelnemers bijzonder belangrijk, hun en onze veiligheid zijn prioritair», klinkt het. «Dit betekent niet dat we het onderwerp niet meer zullen aansnijden. Misschien op een andere manier, misschien op een ander moment.»

De annulatie komt er uitgerekend op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.

«Werk aan de winkel»

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) wil bekijken wat er kan worden gedaan om het evenement alsnog (elders) te laten doorgaan. «In Vlaanderen kan je zijn wie je bent», zegt hij. «Bedreigingen van anderen om wie je bent zullen we nooit aanvaarden.»

Het Antwerpse stadsbestuur betreurt de beslissing eveneens. «Dit toont jammer genoeg aan dat er nog werk aan de winkel is», zegt schepen van Gelijke Kansen Karim Bachar (Vooruit). «Het is juist daarom dat we op de dag tegen racisme en discriminatie vanuit de stad zo’n sterk signaal tegen discriminatie gaven, met de lancering van onze Allemaal Antwerpenaar campagne. Want voor ons is het glashelder: iedere Antwerpenaar moet volledig zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen in onze stad.»