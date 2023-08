Delhaize verlaagt eind deze week prijs van honderden producten

Delhaize verlaagt eind deze week de prijzen van honderden producten. De keten wil de perceptie dat Delhaize een duurdere supermarkt is bijstellen en de klanten die ze heeft verloren in de woelige afgelopen maanden terugwinnen, zegt woordvoerder Roel Dekelver.

Met een opvallende advertentie in alle Belgische kranten kondigt Delhaize aan dat er vanaf eind deze week honderden huismerken goedkoper worden. In totaal zullen duizend van de vijfduizend huismerken sterk in prijs zijn verlaagd.

«De korting op die Kleine Leeuwtjes bedraagt 10 tot 30 procent», legt Dekelver uit. «Eerder hadden we dat al met vijfhonderd andere huismerken gedaan. De verkoop van die producten is sindsdien met 20 procent gestegen.»

Dure maand

De actie komt er in september omdat dat traditioneel een heel dure maand is, zegt Dekelver. «Met de start van het nieuwe schooljaar en veel sportactiviteiten moeten heel veel kosten gemaakt worden.»

Prijsimago

Daarnaast wil Delhaize de perceptie van een duurdere supermarkt keren, de prijsinflatie tegengaan en de klanten die het verloor in de afgelopen maanden terugwinnen.

Het is een algemene tendens dat supermarkten heel hard werken aan hun prijsimago vanwege de hyperinflatie, zegt Gino Van Ossel, retailprofessor bij Vlerick Business School. «Dat is voor de zomer al begonnen met Aldi, Lidl en Carrefour die aankondigden dat ze producten in prijs verlaagd hadden. Alleen bleek dat er tegelijkertijd nog meer producten in prijs stegen.»

Het verschil tussen toen en nu is dat de voedingsinflatie erg aan het teruglopen is, zegt Van Ossel, waardoor «de kans reëler is dat er niet meer producten in prijs stijgen dan dalen».

Of klanten zullen terugkomen, is heel verschillend in het noorden en het zuiden van ons land, aldus Van Ossel. «In Vlaanderen zitten veel supermarkten weer in een relatief normale situatie. De winkels zijn open, de rekken gevuld en het personeel vriendelijk.»

Boycot

In Franstalig België wordt echter door vakbonden, maar ook door consumenten opgeroepen tot een boycot van Delhaize en er zijn ook vaker onaangekondigde acties. «Dan sta je als klant voor een gesloten deur vanwege een stakingspiket of je krijgt het gevoel dat je niet echt welkom bent. Ik zeg het nu wel heel zwart-wit, maar in Vlaanderen heb je veel meer winkels waar van die acties niet meer zoveel te merken is.»

Dat verschil is erg belangrijk, benadrukt Van Ossel. «In Brussel en Franstalig België is het aantal klanten dat naar Delhaize gaat heel erg afgenomen. Die ga je terug moeten krijgen, maar met prijs gaat dat volgens mij niet lukken. Dat heeft niets met prijs te maken, voor hen is Delhaize op dit ogenblik een onbetrouwbare winkel.»