Dendermonde: lichaam van vermiste schipper aangetroffen

In Dendermonde heeft het bergingsteam het lichaam van de vermiste schipper aangetroffen op het binnenschip dat vorige week was gezonken in de Schelde ter hoogte van de Zijdijk. Dat melden het Oost-Vlaamse parket en het stadsbestuur van Dendermonde donderdag. Het lichaam van het slachtoffer wordt overgebracht naar het UZ Antwerpen voor een autopsie en de familie wordt bijgestaan door de dienst slachtofferbejegening van de politie.

De berging van het schip, dat zonk op 7 augustus, was gestart op maandag 14 augustus. De sterke stroming op de Schelde en de getijden maken van de bergingsactie een complexe opdracht. Het vaartuig, geladen met bakstenen, werd woensdag deels boven water getrokken. Maar het team kon woensdag omstreeks 22 uur nog niet aan boord van het schip, dat verder gestabiliseerd moet worden.

Het parket Oost-Vlaanderen was een onderzoek gestart en bevestigt nu dat in de nacht van woensdag op donderdag het lichaam van de vermiste schipper gevonden werd op het schip. Donderdag zal nog een autopsie plaatsvinden op het lichaam. «De bergingsoperatie loopt door. Het schip wordt verder gestabiliseerd. Vervolgens wordt het schip weggesleept voor bijkomend onderzoek door de aangestelde parketdeskundige. We betuigen ons medeleven aan de getroffen familie, vrienden en kennissen en danken de hulpdiensten voor hun inzet», melden het parket en het stadsbestuur van Dendermonde.

Honden

De familie van het slachtoffer, een man uit Charleroi, was erbij toen het lichaam gevonden werd. De man had het gezelschap van een Duitse herder van zestien jaar oud en een chihuahua van twee jaar oud. Woensdagavond was al een van de honden dood aangetroffen. Dat de hond dood teruggevonden werd, betekende waarschijnlijk dat zowel de schipper als zijn honden zich niet op tijd hebben kunnen redden toen het binnenschip water begon te maken.

Het gespecialiseerde Nederlandse bedrijf Hebo werkte nauw samen met de hulpdiensten en het parket. Woensdag werden voor de operatie 57 mensen ingezet. De Civiele Bescherming zette 14 personen in, van wie zes duikers met twee vaartuigen. De omgeving werd afgeschermd van het publiek. De politie had in totaal 32 personen ter plaatse, vaak uit naburige politiezones. Ook de scheepvaartpolitie, de federale slachtofferbejegening, de cel vermiste personen en slachtofferidentificatie waren betrokken.