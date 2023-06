Deze flitspaal levert ons land miljoenen euro’s per jaar op

De kans is groot dat je op de E19 al eens richting Antwerpen hebt gereden. Dan weet je wellicht ook dat er een flitspaal staat vlak voor de Craeybeckxtunnel. Die klepper betrapte vorig jaar maar liefst 120.000 hardrijders, wat de staatskas zo’n 7,5 miljoen euro opleverde. In realiteit gaat het wellicht zelfs over nog een groter bedrag, want 17.000 chauffeurs werden geflitst aan 140 km/u of meer, wat hen een rechtstreekse dagvaarding opleverde die niet in de cijfers verwerkt werd.