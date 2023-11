Deze scholen in Brussel en Waals-Brabant blijven gesloten na bommelding

Het gaat om een dertigtal scholen. De politie zal langsgaan bij alle betrokken instellingen en in de loop van de dag zal een evaluatie worden gemaakt, zegt Cécile Marquette, adjunct-directeur-generaal belast met communicatie bij Wallonie-Bruxelles Enseignement. Deze scholen blijven uit voorzorg maandag gesloten.

In Brussel:

In Waals-Brabant:

- L’Athénée royal Rixensart Wavre (implantations de Wavre et de Rixensart)

- Les écoles fondamentales annexées à l’Athénée royal de Rixensart Wavre (implantations de Wavre et de Rixensart)

«We moeten niet in paniek raken», zegt Marquette nog. «Veel scholen zijn de afgelopen weken getroffen door soortgelijke waarschuwingen.» De scholen blijven maandag naar verwachting de hele dag gesloten, maar de kans is groot dat ze dinsdag weer opengaan. De website van het netwerk Wallonie-Bruxelles Enseignement zal vandaag regelmatig worden bijgewerkt. Het Nederlandstalig onderwijs is overigens niet getroffen.