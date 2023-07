Dit is de levensverwachting van de Belg

In het Vlaams Gewest ligt de levensverwachting bij de geboorte nog steeds het hoogst met 82,6 jaar. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg de levensverwachting 81,6 jaar en in het Waals Gewest 80 jaar.

Coronajaren

Op provinciaal niveau, waar de levensverwachting bij de geboorte berekend wordt over een periode van drie jaar, scoort de provincie Vlaams-Brabant het best met 82,9 jaar, gevolgd door Waals-Brabant (82,5 jaar) en Limburg (82,5 jaar). Daarna volgen Antwerpen (82,3 jaar), West-Vlaanderen (82,3 jaar) en Oost-Vlaanderen (82,2 jaar). Vier provincies in Wallonië bevinden zich onder het nationale gemiddelde van 81,4 jaar voor de periode 2020-2022: Luxemburg (80,1 jaar), Namen (79,8 jaar), Luik (79,5 jaar) en Henegouwen (78,7 jaar). Omdat deze periode twee coronajaren bevat, die werden gekenmerkt door uitzonderlijke sterftevoorwaarden, is het best om de levensverwachting bij de geboorte voor de provincies met de nodige voorzichtigheid te interpreteren, nuanceert Statbel.