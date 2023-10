Dit jaar al ZO veel meer faillissementen, horecafederaties trekken aan alarmbel

Horeca Vlaanderen slaat hiervoor de handen in elkaar met Horeca Brussel, Horeca Wallonië en Comeos. De cijfers komen van dataspecialist Graydoncreditsafe. «Ze doen ons stil worden en bevestigen waar we eerder al voor waarschuwden. De horecasector staat daarmee bovenaan het lijstje met faillissementen, net na de bouw», zegt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen. «Dit jaar gingen ook al 616 extra banen verloren. De situatie is echt alarmerend», klinkt het.