Dit verandert er op 1 juli: goedkopere tarieven bij MIVB, sneller bloedgeven na seksueel contact met andere man, extra vrijwillige overuren en meer

Nieuwe maand, nieuwe regelgeving. Zoals gebruikelijk zetten we met juli in aantocht de belangrijkste veranderingen die de nieuwe maand met zich meebrengt voor je op een rijtje. En op 1 juli verandert er een heleboel.

Bestraffing mogelijk voor boeren die te dicht bij waterloop bemesten

Landbouwers in Vlaanderen die te dicht bij waterlopen meststoffen strooien, kunnen daar vanaf 1 juli voor bestraft worden. De Mestbank zal bij elke inbreuk een proces-verbaal opstellen, aldus de Vlaamse Landmaatschappij.

Stijging van minimumpensioenen en reeks uitkeringen

Een reeks uitkeringen wordt verhoogd vanaf 1 juli vanwege de indexering en het regeerakkoord over de welzijnsenveloppe.

De bedragen van de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO), voor 65-plussers die niet over voldoende middelen beschikken, stijgen vanaf 1 juli met 2 procent. De Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de Integratietegemoetkoming voor mensen met een handicap stijgen beide met zowat 2 procent.

Het minimumpensioen stijgt vanaf 1 juli eveneens met 2 procent, meldt het kabinet van minister van Pensioenen Karine Lalieux. Dat komt overeen met een stijging met 32,74 euro bruto per maand voor een alleenstaande en met 40,91 euro voor een huishouden. De invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers stijgen met 2,5 procent.

Volledig werklozen zien hun minimale uitkering stijgen met 1,3 procent of 21,45 euro bruto per maand voor gezinshoofden en 17,38 euro voor alleenstaanden, blijkt uit berekeningen van de christelijke vakbond. De minimumuitkeringen voor tijdelijke werkloosheid stijgen met 3,5 procent.

Ook de werkbonus, de vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid voor werknemers met een laag loon, wordt verhoogd vanaf juli. De aanpassing hangt af van de loonschaal: het maximale bedrag van de werkbonus voor bedienden met een refertemaandloon kleiner of gelijk aan 2.013,64 euro wordt bijvoorbeeld opgetrokken tot 262,16 euro.

Uitkeringen voor ouderschapsverlof stijgen eveneens: alleenstaande ouders die voor een kind zorgen zien hun uitkeringen stijgen met 1,2 procent, net als ouders die genieten van 1/5e tijdskrediet om voor een kind te zorgen.

De minimumuitkeringen in het kader van arbeidsongevallen en beroepsziekten stijgen met 2 procent. De minimumbedragen van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen tot slot, stijgen met 2,5 procent voor reguliere werknemers die gezinshoofd zijn en met 2 procent voor alle andere categorieën.

Screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen gaat van start

Vanaf 1 juli zal een screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen operationeel zijn. Daarbij zal een Interfederale Screeningscommissie geplande investeringen doorlichten die mogelijk een risico kunnen inhouden voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van het land.

Veranderingen aan 16.000 bushaltes van De Lijn in kader van basisbereikbaarheid

Op 1 juli start de eerste grote fase van de uitrol van de basisbereikbaarheid - ook Hoppin genoemd - bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn. Daarbij kunnen haltes afgeschaft of verplaatst worden, frequenties veranderen of nieuwe lijnnummers verschijnen. Brugge krijgt een volledig nieuw stadsnet.

Extra vrijwillige overuren mogelijk

Vanaf 1 juli zijn opnieuw bijkomende fiscaal vriendelijke overuren mogelijk: de zogenaamde relance-overuren. Ze komen bovenop andere mogelijke overuren. Vakbonden en werkgevers bereikten daar eerder een akkoord over.

De fiscaal gunstige relance-overuren waren eerder al mogelijk, maar worden dus hernomen vanaf 1 juli. Concreet gaat het om bijkomende overuren die kunnen worden gespresteerd bovenop gewone vrijwillige overuren: 120 per kalenderjaar tot eind juni 2025.

Het moet wel om vrijwillige uren gaan. De gepresteerde uren zijn fiscaal interessant voor de werknemers. Ze zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en niet onderworpen aan de personenbelasting. Met andere woorden: bruto is netto. Ook voor de werkgever is de regeling interessant.

Defibrillator verplicht bij alle voetbalclubs in Vlaanderen

Vanaf 1 juli moeten alle voetbalclubs een automatisch externe defibrillator (AED) ter beschikking hebben op hun voetbalterreinen. Volgens Voetbal Vlaanderen heeft veruit de meerderheid van de clubs al een AED-toestel. De verplichting komt er om de laatste twijfelaars over de streep te trekken.

Mannen moeten na seks met andere man nog vier maanden wachten om bloed te geven

Mannen die seks hebben met mannen kunnen vanaf 1 juli bloed geven na een wachttijd van vier maanden. Het gaat om een versoepeling: tot nu moet er na die seksuele activiteit nog twaalf maanden gewacht worden.

Tot enkele jaren geleden mochten mannen die seks hebben met mannen, geen bloed geven. Dat moest het risico verkleinen dat patiënten besmet zouden raken met bloedoverdraagbare infectieziekten, zoals hiv. In 2017 kwam er een versoepeling, waarbij die mannen wel bloed mogen geven indien ze twaalf maanden lang geen seksuele betrekkingen met een man hebben gehad. Die wachttijd wordt nu ingekort tot vier maanden.

Proximus trekt tarieven op

Proximus verhoogt op 1 juli een aantal van zijn tarieven. Het telecombedrijf verwijst naar de gestegen kosten voor onder meer lonen, energie en apparatuur. Een aantal Flex-packs, die verschillende diensten combineren, worden bijvoorbeeld 3 euro per maand duurder. De abonnementen voor vast internet ‘Internet Maxi’ en ‘Internet Maxi Fiber’ worden 1 euro per maand duurder.

Concurrent Telenet verhoogde zijn tarieven al op 5 juni.

Tarieven van kilometerheffing voor vrachtwagens aangepast

In de drie gewesten van het land worden op 1 juli nieuwe tarieven van kracht voor de kilometerheffing voor vrachtwagens. In Vlaanderen en Brussel gaat het om een indexaanpassing, in Wallonië worden sommige tarieven duurder en andere goedkoper.

Fiscaal voordeel voor bedrijfswagens op benzine en diesel wordt afgebouwd

De fiscale aftrekbaarheid voor nieuwe bedrijfswagens met een verbrandingsmotor wordt vanaf 1 juli afgebouwd. Met die maatregel wil de regering het wagenpark verder vergroenen. Alleen bedrijfswagens zonder CO2-uitstoot (elektrisch of op waterstof) blijven 100 procent aftrekbaar tot 1 januari 2027, nadien wordt ook hun aftrek geleidelijk aan afgebouwd.

Vlaamse verkeersbelasting stijgt met 5 procent

De verkeersbelasting in Vlaanderen stijgt in Vlaanderen vanaf 1 juli met 5,2 procent. Dat is het gevolg van de jaarlijkse indexering. Vorig jaar bedroeg de toename 8,97 procent.

Wat de zogenaamde groene verkeersbelasting betreft, voor auto’s ingeschreven vanaf 2016, stijgt de minimumbelasting van 48,00 naar 50,49 euro. Dat bedrag loopt nog op volgens de CO2-uitstoot, de euronorm en het brandstoftype van de auto: hoe vervuilender de auto, hoe meer de eigenaar moet betalen.

Auto’s die voor 2016 zijn ingeschreven, worden nog belast met vaste bedragen op basis van de cilinderinhoud. Ook die tarieven gaan met 5,2 procent omhoog. Zo ziet de eigenaar van een auto met een cilinderinhoud van 2 liter de verkeersbelasting oplopen van 441,84 naar 464,76 euro. Bij beide voorgaande bedragen komt nog een opdeciem van 10 procent voor de gemeente.

Volledig elektrische wagens en auto’s op waterstof zijn vrijgesteld van verkeersbelasting.

Oldtimers, die dus minstens 30 jaar geleden in het verkeer gebracht zijn, worden forfaitair belast tegen 99,99 euro sinds 1 januari. Die taks wordt dit jaar niet aangepast.

Bij de inschrijving van elke auto is eenmalig de belasting op inverkeerstelling (BIV) verschuldigd. Het bedrag hangt af van de milieukenmerken en de leeftijd van de wagen. Ook die taks stijgt door de jaarlijkse indexering met 5,2 procent.

Individueel maatwerk gaat van start

Op 1 juli gaat individueel maatwerk van start, een maatregel die mensen met een arbeidshandicap vlotter aan de slag moet helpen in gewone bedrijven. Aanvragen kunnen vanaf maandag 3 juli ingediend worden.

Sensor voor bepaalde patiënten met diabetes type 2 wordt gratis

De sensor voor patiënten met diabetes type 2 die drie keer per dag insuline moeten krijgen, wordt vanaf 1 juli volledig terugbetaald. Het gaat volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om 18.900 volwassenen en kinderen.

Riziv betaalt thuiszorg bij chemo en langdurig antibioticagebruik terug

Patiënten kunnen vanaf 1 juli hun langdurige intraveneuze antibioticabehandeling of chemotherapie thuis toegediend krijgen, zonder extra kosten. Ze krijgen zo de mogelijkheid om in hun vertrouwde omgeving te blijven tijdens hun behandeling.

Concreet kunnen patiënten na twee behandelingen in het ziekenhuis ervoor kiezen de rest van de behandeling thuis voort te zetten. Mogelijk kan de patiënt op die manier ook aan het werk blijven. «Thuis» kan ook bijvoorbeeld een woonzorgcentrum, herstelverblijf of voorziening voor personen met een handicap zijn.

Vlaamse interlandelijke adoptiediensten fuseren na half jaar uitstel

De drie Vlaamse interlandelijke adoptiediensten smelten op 1 juli samen tot een eengemaakte instelling. Ze gaan verder onder de vlag van Het Klein Mirakel, een van de bestaande diensten. Het Vlaams ministerie van Welzijn wil zo de beschikbare middelen, kennis en expertise bundelen.

België roept gebruik van sojaolie voor transport een halt toe

Op 1 juli gaat de uitfasering voor het gebruik van sojaolie voor transport in. Dat betekent dat brandstofleveranciers hun doelstellingen voor hernieuwbare energie in transport niet meer kunnen behalen met sojaolie. Op 1 januari deed de federale regering ook al het gebruik van palmolie voor transport in de ban. De zogenaamde biobrandstoffen hebben vanuit klimaatoogpunt geen voordeel ten opzichte van fossiele brandstoffen, zei minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) toen.

Maestro-bankkaarten verdwijnen geleidelijk aan

Vanaf 1 juli zullen zowat tien miljoen Maestro-bankkaarten in België geleidelijk aan uit omloop genomen worden. De gebruikers krijgen een Debit Mastercard in de plaats. Die kaart is beter voor online winkelen, zegt uitgever Mastercard. De overgang zal maximaal vijf jaar duren.

MIVB-abonnement goedkoper voor Brusselse 65-plussers

Brusselaars van 65 jaar en ouder betalen vanaf 1 juli nog maar 12 euro voor een jaarabonnement bij de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB. Daarmee krijgen ze onbeperkt toegang tot het volledige tram-, bus- en metronet van de maatschappij.

Voor 65-plussers die niet in Brussel wonen, blijft de prijs van een MIVB-jaarabonnement ongewijzigd op 60 euro.

Half miljoen gezinnen moet opnieuw commerciële energiemarkt op

Op 1 juli loopt het uitgebreid sociaal tarief voor energie af. Gevolg: minstens een half miljoen gezinnen komt weer terecht op de gewone commerciële markt voor gas en elektriciteit.

Sociaal tarief elektriciteit daalt, aardgas stijgt

Het sociaal tarief voor elektriciteit daalt in het derde kwartaal, terwijl dat voor aardgas stijgt. Dat blijkt uit berekeningen door de federale energieregulator CREG.

Vanaf 1 juli dalen de sociale tarieven voor elektriciteit gemiddeld 15,9 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Daarmee zitten de sociale tarieven voor stroom op het laagste niveau in twee jaar tijd. Dat is in lijn met de commerciële tarieven.

Het sociaal enkelvoudig tarief voor elektriciteit bedraagt vanaf juli 22,238 cent per kilowattuur, inclusief btw.

Verbod op gokreclame van kracht, juridische procedures lopen nog

Gokreclame op tv, radio, websites en affiches, in tijdschriften of kranten mag vanaf 1 juli niet meer. Het verbod erop is deel van het gevecht tegen het aantal gokverslaafden in België, later zal ook sponsoring van sportclubs door gokbedrijven aan banden gelegd worden. Sectoren die zullen lijden onder het verbod, trokken ermee naar de rechter.

