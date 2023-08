Duurzame levering van pakketje zal altijd een optie zijn

Wie online een pakje bestelt, zal binnenkort altijd voor een duurzame levering kunnen kiezen. «Je zal kunnen aanduiden of je pakket aan de voordeur of in een pakjesautomaat wordt geleverd», zegt federaal minister van Post en Overheidsbedrijven Petra De Sutter maandag. «Zo kunnen mensen zelf kiezen wat het milieuvriendelijkst is.»