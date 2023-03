Gasverbruik Vlaamse gezinnen tot 22 procent lager dan vorig jaar

Het is het tweede jaar op rij dat Fluvius een daling in het energieverbruik noteert omwille van de hoge gasprijzen. In december ging het om een daling in gasverbruik van ruim 18,5 procent in vergelijking met 2021. Maar ook in januari (-16 procent) en februari (-22,5 procent) daalde het verbruik in vergelijking met het jaar voordien. Ten aanzien van januari en februari 2021 gaat het zelf om een daling van respectievelijk 20 en 35 procent in gasverbruik, berekende Fluvius. De netbeheerder spreekt over een «ongeziene besparing», ondanks dat de gasprijs intussen opnieuw gedaald is.