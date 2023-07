Hagelstenen van 5 centimeter doorsnede: code oranje voor onweer in sommige provincies, festival Les Ardentes afgelast

Van 13 uur tot 19 uur geldt code oranje voor onweer in de provincies Limburg, Luik, Namen en Luxemburg. Dat laat het KMI weten. Elders in het land geldt van 12 uur tot middernacht code geel, met uitzondering van de kust en West-Vlaanderen. In Brussel sluiten de parken en bossen hun deuren voor het publiek. Intussen zijn verschillende festivals, waaronder Les Ardentes in Luik, afgelast.

Bij deze onweders kan er plaatselijk 20 tot 40 l/m² vallen op een uur tijd (of zeer lokaal meer), waarschuwt het KMI. Plaatselijk kunnen er grote hagelstenen (tot 4 of 5 cm doorsnede) vallen. Het is vooral vanwege die grote hagelstenen dat code oranje afgekondigd wordt. Bovendien kunnen rukwinden snelheden tot 90 km/uur, of zeer plaatselijk meer, bereiken.

Wateroverlast, blikseminslagen, hagel en de wind kunnen lokaal hinder en schade veroorzaken. Het KMI laat nog weten dat het de situatie opvolgt. Indien nodig kunnen ook andere provincies naar code oranje worden opgeschaald, of kan code oranje in de tijd verlengd worden.

In het westen van het land zijn de risico’s kleiner, maar een stevige onweersbui is ook daar niet uitgesloten.

Parken en bossen gesloten in Brussel

Wegens de aangekondigde windstoten van meer dan 80 km/u sluiten het Zoniënwoud en de Brusselse gewestelijke parken, natuurreservaten en bossen zondag 9 juli vanaf 12 uur voor het publiek. Aan de ingangen zullen berichten worden opgehangen en de parkwachters zullen het publiek informeren. Leefmilieu Brussel raadt op het volledige grondgebied aan om niet in de buurt van bomen te komen.

Het einde van het toegangsverbod is gepland voor maandag 10 juli ’s morgens. Na afloop van de stormwaarschuwing zullen de Brusselse groene ruimten geïnspecteerd, opgeruimd en beveiligd worden. Daarna zullen ze opnieuw voor het publiek toegankelijk zijn, luidt het.

Afgelaste festivals

Intussen zijn in België enNederland ook verschillende festivals afgelastvanwege het noodweer.Het gaat onder meer om de laatste dag van Les Ardentes in Luik, Bospop in het Nederlandse Weert en technofestival Awakenings op het terrein van Beekse Bergen.

Het festival Brosella in Brussel gaat voorlopig dan weer van start om 18 uur in plaats van om 13 uur, meldt de organisatie. Het kinderprogramma wordt geschrapt en er zullen zes bands in plaats van acht op de podia voor de hoofdacts staan.