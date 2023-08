Hoornaars vallen wandelaars aan in Lier: verschillende gewonden en één reanimatie

De brandweer en politie kwamen ter plaatse aan de Nazaretdreef en hebben een zone rond de plaats van het incident afgezet. Intussen is het nest gelokaliseerd en verdelgd. «Het bevond zich in een boom, dus het volledig verwijderen kon niet», geeft waarnemend burgemeester Ivo Andries (Open VLD) aan. «Het zal nu wellicht nog enkele dagen duren vooraleer alle exemplaren zijn bezweken. Daarom blijft het wandelpad in kwestie nog even afgesloten.»