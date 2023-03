Inflatie weer licht gestegen in maart: deze producten werden duurder

De inflatie is in maart na enkele maanden van daling opnieuw gestegen in ons land. Het gaat om een lichte stijging tot 6,67% tegenover 6,62% in februari. Dat meldt statistiekbureau Statbel. Onder meer voeding en elektriciteit werden duurder, terwijl aardgas verder in prijs daalde.

De belangrijkste prijsstijgingen waren er deze maand voor fruit, elektriciteit, lichaamsverzorging, groenten, suikerwaren, reizen naar het buitenland, brood en granen, restaurants en cafés en alcoholvrije dranken. Aardgas en alcoholische dranken daalden daarentegen in prijs en drukten dus de inflatie.

De inflatie van voeding, inclusief alcoholische dranken, klokte af op maar liefst 17,02% tegenover 16,12% in februari. De inflatie van energie klokte af op -10,11% tegenover -7,93% in februari. Onder invloed van de prijsdaling in deze productcategorie, steeg de inflatie zonder energieproducten tot 9,25% tegenover 8,87% in februari.

De kerninflatie, zonder energieproducten en de onbewerkte voeding, steeg verder tot 8,57%, door de stijgende prijzen voor bewerkte voeding en diensten.

Van oktober 2022 geleden

In februari was er nog een daling van de inflatie, van 8,05% in januari naar 6,62%. Het was van oktober vorig jaar geleden dat de inflatie gestegen is. Toen piekte de stijging van de levensduurte door de torenhoge gasprijzen op 12,27%. Van december tot februari was er vervolgens een afname.

Het algemene inflatiepeil blijft alleszins zeer hoog in vergelijking met de jaren voor de inflatiepiek. De inflatie zat in 2021 al in fors stijgende lijn, en toen brak in maart 2022 nog de oorlog in Oekraïne uit.