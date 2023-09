Inflatie zakt weer richting 2%: «Voedingsprijzen lijken eindelijk onder controle»

De inflatie in België is in september gedaald naar 2,39%, het laagste niveau sinds juli 2021. Dat meldt het statistiekbureau Statbel donderdag. De verwachte overschrijding van de spilindex, die zou leiden tot hogere uitkeringen en ambtenarenlonen, kwam er niet.

In oktober vorig jaar piekte de inflatie op meer dan 12%, maar sindsdien is er een gestage daling. In augustus was de inflatie gezakt tot iets meer dan 4%, en in september dus tot 2,39%.

De aanhoudende daling van de voorbije maanden is het gevolg van dalende energieprijzen. De energie-inflatie bedroeg in september -28,7%, wat betekent dat energieprijzen gemiddeld ruim een kwart lager lagen dan een jaar geleden. Aardgas was bijvoorbeeld 73% goedkoper dan in september 2022 en elektriciteit 44%. Daarnaast werden ook televisies, smartphones en computers iets goedkoper.

Voeding blijft duur

Aan de andere kant blijft voeding de belangrijkste motor van de inflatie. Voeding was in september gemiddeld ruim 11% duurder op jaarbasis, met prijsstijgingen van 20% tot 30% voor bijvoorbeeld suiker, aardappelen, diepgevroren groenten en vis, en olijfolie.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 6,95% in september, tegenover 7,70% in augustus.

De inflatie staat wel op het laagste niveau in ruim twee jaar. In juli 2021 kwam de inflatie uit op 2,27%.

Geen spilindex

Het Planbureau had voor september een overschrijding van de spilindex verwacht. Zo’n overschrijding leidt tot een verhoging met 2% van de sociale uitkeringen en de wedden van het overheidspersoneel. Maar die overschrijding kwam er niet, omdat de inflatie in september lager is dan de 3 procent die het Planbureau had voorspeld.

«Na twee jaar zijn we eindelijk terug daar waar we moeten zijn. Bij normale inflatie», zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent), die lid is van de indexcommissie die de inflatie bepaalt, op X (het vroegere Twitter). De Europese Centrale Bank (ECB) streeft een inflatie van rond de 2% na.

Baert onthoudt vooral dat «de voedingsprijzen eindelijk onder controle lijken». Zo werd voeding op een maand tijd 2,3% goedkoper. «We zien vaker een daling in september door grote acties, maar ze is groter dan verwacht en dan vroeger en lijkt (dus) deels structureel.»