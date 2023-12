Interesse voor nieuwe staatsbons blijft lauw: «Ingecalculeerd»

De overheid heeft met de uitgifte van twee nieuwe Staatsbons na vier dagen 26,3 miljoen euro opgehaald. Dat is een pak minder dan de uitgifte van september, die goed was voor een recordbedrag van 21,9 miljard euro. Er is nog tijd tot en met vrijdag om in te tekenen.

De overheid heeft met de uitgifte van twee nieuwe Staatsbons na vier dagen 26,3 miljoen euro opgehaald. Dat is een pak minder dan de uitgifte van september, die goed was voor een recordbedrag van 21,9 miljard euro. Er is nog tijd tot en met vrijdag om in te tekenen.

Deze keer geeft het Agentschap van de Schuld geen bon met een looptijd van een jaar uit zoals in september. Er is keuze uit een Staatsbon op 5 jaar en eentje op 8 jaar. Op die langer lopende bons geldt geen korting op de roerende voorheffing. Dat maakt het nettorendement een stuk lager: 1,82 procent op vijf jaar en 2,03 procent op acht jaar. De eenjarige staatsbon had een nettorendement van 2,81 procent.

Via de banken haalde de overheid al 16,4 miljoen euro op. Daarnaast zijn er intussen 641 rechtstreekse inschrijvingen via de zogenaamde Grootboeken. Die zijn goed voor 9,9 miljoen euro. Langs die weg inschrijven kan nog tot en met donderdag, waarbij het geld vrijdag op de rekening van de overheid moet staan. Via de banken inschrijven kan nog tot en met vrijdag.

Hogere rentes op korte termijn

De voorlopige opbrengst van de nieuwe Staatsbons komt lager uit dan het Agentschap van de Schuld vooraf had gedacht, zegt directeur Jean Deboutte. «Maar dat het minder ging zijn dan in september, was ingecalculeerd.»

Deboutte vermoedt dat mensen kiezen voor de hogere rentes op de korte termijn. «Die liggen momenteel hoger omdat de financiële markt verwacht dat de rente volgend jaar al zal dalen», legt hij uit. Deboutte wijst erop dat er bij de banken intussen ook wel wat is veranderd. De rentes zijn opgetrokken.

Voor de overheid was de nieuwe uitgifte van Staatsbons eigenlijk niet nodig. «Maar we wilden het product toch aanbieden», aldus Deboutte.

