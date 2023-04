Kim Clijsters krijgt eigen documentaire: «Je zult Kim zien. Als mama, als sportvrouw, als echtgenote»

Naar aanleiding van de veertigste verjaardag van Kim Clijsters pakt productiehuis De Mensen uit met een nieuwe documentaire over de tennisvedette, die inzoomt op haar tweede comeback van 2019 tot 2022. Clijsters opent daarin de deuren naar haar privéleven en toont hoe hard de weg terug naar de top bleek te zijn. «Ik ben mezelf meermaals tegengekomen», aldus de Limburgse.

In september 2019 verraste de toen 36-jarige Clijsters, die in 2012 definitief gestopt leek met tennis, vriend en vijand door aan te kondigen dat ze wilde terugkeren op het hoogste tennisniveau. Voor Clijsters, ondertussen mama van drie kinderen, een enorme uitdaging, waardoor het idee ontstond om de ’Kimback’ op beeld vast te leggen. Bij alles wat de tennisster deed in de maanden die volgden, volgde een cameraploeg op de voet.

De comeback werd uiteindelijk niet wat ervan verwacht en gehoopt werd. Een knieblessure vertraagde het proces, de COVID-19-pandemie legde het plan volledig stil. Op 12 april 2022 hing ze haar tennisracket definitief aan de haak. De documentaire ‘Kim Clijsters: come back home’ toont het proces van een carrière op topniveau: sportieve meevallers en tegenslagen, torenhoge verwachtingen, een keiharde publieke opinie, het gevecht met een lichaam dat over de ideale topsportleeftijd heen is, een ambitieuze geest en een heel nieuwe sport-life balance.

«Geen veredelde reclamespot»

«Ik hou niet van camera’s. Aandacht van de buitenwereld is altijd een onvermijdelijk gevolg geweest van mijn leven als topsporter. Het was dus zeker geen makkelijke beslissing om de deur open te zetten voor deze documentaire. Toch heb ik op gevoel beslist om de camera’s toe te laten, op één voorwaarde: de documentaire mocht in geen geval lijken op een veredelde reclamespot voor mezelf. Wie ernaar kijkt, ziet Kim. Als mama, als sportvrouw, als echtgenote, maar altijd helemaal als mezelf. Niet meer, niet minder», aldus Clijsters.