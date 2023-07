KLJ-groep bedreigd met messen, kamp afgebroken

Een KLJ-groep uit het Oost-Vlaamse Deinze is in de nacht van vrijdag op zaterdag op kamp in Bouillon, in de provincie Luxemburg, aangevallen. Burgemeester Patrick Adam (PS) bevestigt de berichtgeving van Het Nieuwsblad over het incident. Er is een onderzoek ingesteld om de daders van het incident te identificeren.