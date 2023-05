KMI waarschuwt voor onweer en kans op hagel

Tegen het einde van de voormiddag tot de avond verwacht het KMI vooral over de noordelijke landshelft onweersbuien die lokaal intens kunnen zijn met neerslaghoeveelheden van 10 millimeter in een uur tijd en kans op hagel. Het KMI vaardigt code geel uit van 11 uur tot bijna 22 uur voor heel Vlaanderen, Brussel en de provincies Henegouwen en Waals-Brabant.

De maxima schommelen tussen 16 graden in de Ardennen tot 20 graden elders. De wind waait matig en zwakt ‘s avonds af. Later op de avond en nacht wordt het opnieuw droog en verschijnen er brede opklaringen. Lokaal kan tegen de ochtend wat nevel of mist gevormd worden. De minima liggen tussen 7 en 10 graden. De wind wordt zwak.

Ook in het weekend nog kans op onweer

Zaterdag start de dag met een gesluierde zon. Nadien wordt het al snel zwaarbewolkt met in de loop van de dag kans op enkele buitjes. Aan het einde van de namiddag en tijdens de daaropvolgende nacht zijn de buien intenser en kunnen ze gepaard gaan met onweer. Het kwik klimt naar waarden tussen 17 graden in de hoge Ardennen en aan zee en 19 tot 20 graden in Vlaanderen. De wind is zwak.

Zondag blijft het wisselvallig met buien die in de namiddag onweerachtig kunnen zijn. De maxima schommelen tussen 15 graden in de Hoge Venen en 19 of 20 graden in Vlaanderen. De wind is matig.

Neerslagzone

Maandag is het vanaf de ochtend al zwaarbewolkt tot betrokken. Rond de middag bereikt een neerslagzone ons land vanaf de kust en trekt landinwaarts. De maxima liggen tussen 14 en 17 graden. De wind is matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee.