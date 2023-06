Kwart jongeren kocht bewust namaakproducten in het afgelopen jaar

Tijdens de eerste helft van februari hield EUIPO voor de vierde keer een onderzoek naar bewustzijn van intellectueel eigendom. Daarvoor werden 25.824 mensen ondervraagd uit alle EU-lidstaten. «Net als in 2020 is er een brede consensus (93 procent) dat het belangrijk is dat uitvinders, uitgevers, scheppers en uitvoerend kunstenaars hun rechten kunnen beschermen en voor hun werk worden betaald», klinkt het.

Toch vindt een derde van de Europeanen het aanvaardbaar om zulke producten te kopen wanneer het originele stuk te duur is. Onder jongeren is dat zelfs de helft. Ongeveer een kwart (26 procent) van de respondenten jonger dan 24 jaar, kocht in de laatste 12 maanden bewust een namaakproduct. Bij 65-plussers was dat 5 procent.