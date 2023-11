Leerlingen vragen aandacht voor mentale gezondheid op school: «Je veilig voelen is enorm belangrijk»

Mentaal welzijn is de belangrijkste prioriteit van leerlingen in het secundair onderwijs. Dat blijkt maandag uit een grootschalige enquête van de Vlaamse Scholierenkoepel, die afgenomen is bij ruim 20.000 leerlingen.

Bijna de helft van de bevraagde leerlingen (48%) geeft aan dat ze mentaal welzijn van scholieren een prioriteit vinden. Tegelijk is slechts de helft van de leerlingen tevreden met de manier waarop hun school aan welbevinden werkt.

Goed voelen, goed leren

«Je goed in je vel en veilig voelen is enorm belangrijk voor scholieren», zegt Lore Sleeckx, voorzitter van de Scholierenkoepel. «Als je je niet goed voelt, kan je niet tot de best mogelijke manier van leren komen. Scholieren willen veel bijleren en kennis opdoen: je mentaal goed voelen, is daar de eerste stap toe.»

Een school kan best verschillende soorten van hulplijnen aanbieden, zegt Sleeckx. Zo is er het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), kan een school een leerkracht en/leerlingen als vertrouwenspersoon aanduiden en een psycholoog aanstellen, en is er ook online hulpverlening.

«De ene manier werkt wel voor iemand, en de andere niet», vertelt Sleeckx. «Als er meerdere lijnen openstaan, kan een leerling kiezen wat voor hem of haar het meest comfortabel is.»

Gesprek met politici

Scholieren konden in de enquête maximaal vijf opties aanduiden als prioriteit, uit een lijst met 22 thema’s. Nog in de prioriteitenlijst belanden zo ’de manier van lesgeven’ (30%), ’racisme in het onderwijs’ (28%), ’scholieren in kansarmoede’ (26%) en ’wat we leren op school’ (24%).

De Scholierenkoepel geeft haar prioriteitenlijst maandag af aan politici in het Vlaams Parlement, en gaat nadien in gesprek met enkele kopstukken van de verschillende partijen. «We willen vragen om naar ons te luisteren», vertelt Sleeckx. «Wij mogen niet stemmen, maar voelen een grote impact van de beslissingen die politici nemen. Maak van de prioriteiten van scholieren een politieke prioriteit.»