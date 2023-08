Lerarentekort blijft nijpend: aantal openstaande vacatures in onderwijs toegenomen met 20%

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je alvast weten over 8 augustus: het aantal openstaande vacatures in het onderwijs is met 20% toegenomen tegenover vorig jaar. Michael van Peel is samen met zijn echtgenote vader geworden van een dochter. ‘Planet of the bass’, een oorwurm die de draak steekt met 90s eurodance, is de onverwachtse zomerhit van dit jaar en een kaasmaker raakt verpletterd onder kilo’s aan kaas.