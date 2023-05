Met Axel Witsel zwaait opnieuw Rode Duivel af sinds WK

Axel Witsel is de volgende Rode Duivel in het rijtje die de beslissing genomen heeft om zijn internationaal voetbalpensioen aan te kondigen, in navolging van het tegenvallende WK van eind vorig jaar in Qatar. Onder de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco leek de speler van Atlético Madrid niet meer in de plannen te zullen voorkomen.