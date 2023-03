Metro in een nieuw jasje: ontdek de nagelnieuwe Metro-krant en website!

Metro, het medium voor de young active urban, gaat verder met de transformatie die het in oktober 2022 inzette. De volgende belangrijke stap is drieledig: een nieuwe merkidentiteit, een gloednieuwe website ( www.metrotime.be ) en een nieuwe lay-out van de gedrukte versie.

De generaties Z en Y hebben heel eigen interesses op het vlak van informatie en entertainment. Ze hebben ook een heel eigen manier om content te consumeren, met een voorkeur voor teksten die beknopt en ‘to the point’ zijn alsook voor multimediaformats. De ambitie van Metro is om hen innovatieve content van hoge kwaliteit aan te bieden die aansluit bij die verwachtingen. De nieuwe tagline, “Metro, wat je echt wilt weten”, weerspiegelt die missie.

Een partner van jongeren

«Metro is een vernieuwend nationaal medium dat de young active ubrans informatieve contentbiedt die voor hen ontworpen is,» zegt Stephanie Popović, Algemeen Directrice van Metro. «Metro ziet zichzelf als de ‘buddy’, de partner, van actieve jonge mensen die geïnformeerd willen worden, de laatste trends willen volgen of op zoek zijn naar de beste tips van het moment.»

Om die evolutie te benadrukken, moderniseert Metro ook zijn grafische vormgeving. Zo ziet het logo er voortaan anders uit en introduceert het medium een nieuw kleurenpalet.

Nieuwe krant

Het nieuwe ontwerp van de website van Metro en de aangepaste lay-out van de gedrukte versie zijn bedoeld om die leesmedia af te stemmen op het nieuwe redactionele project van Metro.

De nieuwe website van Metro is georganiseerd rond verschillende redactionele ijkpunten. De homepage begroet de lezer met een selectie van acht “Spotlight”-artikels. Daarna surft de bezoeker door naar diverse Metro-rubrieken zoals “What about”, “Recap”, “WTF”, “Urban Life”, “On the Move”, “Culture”, “Green” (ecologische transitie), “Jobs”, enz. «De nieuwe website van Metro is gecreëerd vanuit de gedachte ‘mobile first’», legt Thibault Huvelle, Digital Program Director bij de groep Le Soir, uit. «Ze biedt een dynamische surfervaring dankzij een modern en kleurrijk grafisch ontwerp.»

Reclameformat

Er is ook veel aandacht besteed aan de integratie van de verschillende reclameformats. «Een kwaliteitsadvertentie voor de lezer is een kwaliteitsadvertentie voor de adverteerder», onderstreept Olivier De Raeymaeker, Algemeen Directeur van de groep Le Soir. De ambitie is dan ook om adverteerders kwaliteitsvolle en performante formats (native, display, video, podcast) aan te bieden zonder dat ze de kwaliteit van de ervaring van de lezer verstoren.

Parellel met een versterkte digitale aanwezigheid blijft Metro ook veel belang hechten aan zijn papieren versie. Met een gemiddelde oplage van 150.000 exemplaren per nummer en een pick-up rate die hoger ligt dan 98,5% bewijst die haar kracht en relevantie. De overgang naar drie nummers per week, ingevoerd in oktober 2022, viel zeer in de smaak bij zowel lezers als adverteerders. Het nieuwe ritme sluit volledig aan bij hun gewoontes.

Vanuit die gedachte krijgt de krant op 24 maart een nieuwe lay-out. De plank van de krant is herzien en weerspiegelt volledig het nieuwe redactionele project van Metro en de nieuwe evenementen die de voorbije maanden geïntroduceerd werden. De hele grafische vormgeving van de krant is gemoderniseerd: nieuw lettertype, invoering van het kleurenpalet dat digitaal wordt gebruikt, nieuwe grafische elementen. Al die elementen resulteren in een dynamisch project dat aangenaam is om te lezen.

Relevant blijven

Samengevat heeft Metro zichzelf de afgelopen 22 jaar bewezen als een medium dat relevant is voor zijn lezers en een echte partner voor zijn adverteerders. Op basis van die ervaring positioneert Metro zich als een referentiemedium voor de young active urban. Die strategie vertaalt zich in de evolutie van zijn redactionele project, de lancering van zijn gloednieuwe mobile first website, het herontwerp van zijn lay-out in de gedrukte versie en de revisie van zijn merkidentiteit, onderstreept met ambitie en enthousiasme.