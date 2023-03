Minder ouders laten hun kind vaccineren

In de eerste helft van 2022 kozen 92,9 procent van de Vlaamse ouders voor de gratis vaccinatie tegen polio, difterie, tetanus, meningitis, kinkhoest en hepatitis B voor hun kind. In 2017 ging het nog om 95,6 procent. Ook bij de vaccinaties tegen mazelen, bof en rubella in het tweede levensjaar treedt een daling op.

Waakzaam blijven

Het cijfer kan door vertraagde registratie wel nog wat stijgen. Toch is de daling duidelijk. De overheid ziet geen reden tot paniek: «Deze cijfers tonen een grote vaccinatiebereidheid bij ouders», zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V). «Het vertrouwen in de vaccinaties blijft groot en dat is belangrijk. We moeten wel waakzaam blijven. De lichte daling toont aan dat we moeten blijven inzetten op goede informatie, zodat ouders weten hoe vaccinatie beschermt tegen vreselijke ziekten.»