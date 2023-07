MIVB-net versterkt gedurende concerten van The Weeknd

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je alvast weten over 7 juli: toerist bekrast Colosseum met sleutel, dé oplossing om nog een bankautomaat te vinden, bijna helft van Belgen ervaart pieptoon in oren na uitgaan, en MIVB-net versterkt tijdens concerten van The Weeknd.