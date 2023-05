Natuurbrand Hoge Venen: ruim 170 hectare in vlammen opgegaan

Meer dan 170 hectare aan vegetatie is al in vlammen opgegaan door de brand die sinds maandagavond woedt in de Hoge Venen. Dat hebben de hulpdiensten dinsdag gemeld.

Honderddertig brandweermannen strijden dinsdagochtend nog tegen de vlammen aan de Belgisch-Duitse grens. De Belgische brandweerlui worden bijgestaan door hun Duitse collega’s en de civiele bescherming.

Het gebied in kwestie is moeilijk toegankelijk, wat het werk van de brandweer zwaar maakt. «In de loop van de nacht is de brand opgeflakkerd, maar de vlammen zijn binnen een door de hulpdiensten afgebakende zone gebleven», zegt Francis Cloth, de commandant van de hulpverleningszone van de Duitstalige Gemeenschap dinsdagochtend. Mogelijk moet een helikopter worden ingezet om aan de plekken te geraken die over land moeilijk te bereiken zijn.

Code geel voor natuur- en bosgebieden in Antwerpen en Limburg

In de provincies Antwerpen en Limburg begint de natuur droger te worden waardoor het risico op een natuurbrand toeneemt. Natuurbeheerders en brandweer zijn waakzaam. Specialisten bekijken vandaag of de risiconiveaus in Vlaanderen worden verhoogd. Dat heeft het Agentschap Natuur en Bos gemeld.

Als er bij code geel brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op aangepaste sterkte. Ook de bemanning van de brandtorens is afhankelijk van de risico-evaluatie door Natuur en Bos en de brandweerdiensten. In Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen geldt voorlopig code groen. Daar is geen bijzonder risico op een natuurbrand. De komende weken wordt wel erg zonnig en warm weer voorspeld.