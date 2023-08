Nieuwe zoekactie in kanaal in verdwijningszaak Elke Wevers

In het kanaal Zuid-Willemsvaart in Voorshoven (Maaseik) vindt woensdag een zoekactie plaats in het kader van het onderzoek naar de vermiste Elke Wevers. Dat heeft Marijke Teunis, woordvoerster van het parket van Limburg, woensdagmiddag bevestigd. «De zoeking is nog bezig,» aldus Teunis.

De zoekactie gebeurt onder leiding van een Tongerse onderzoeksrechter. Met een boot wordt de kanaalbodem afgespeurd naar enkele voorwerpen, die mogelijks in het kanaalwater aanwezig zouden zijn. «Het resultaat van de actie moet worden afgewacht om te beoordelen of het daadwerkelijk om verdachte voorwerpen gaat. Het resultaat zal duidelijkheid kunnen verschaffen of de voorwerpen al dan niet gekoppeld zouden kunnen worden aan het dossier van de verdwijning van Elke Wevers», voegt Teunis eraan toe.

Tweede zoeking dit jaar

De Zuid-Willemsvaart in Voorshoven is voor een deel afgesloten, want civiele bescherming, federale politie en lokale politie palmen voor de actie het jaagpad in. Volgens Het Belang van Limburg zou iemand met een onderwaterdrone een tijdje geleden iets in het kanaal hebben zien liggen dat mogelijk verdacht zou zijn.

Het is niet de eerste keer dat er een actie plaatsvindt op het kanaal op het grondgebied van Maaseik. Begin maart nog werd een zoeking uitgevoerd op ‘Het Eilandje’ in Neeroeteren (Maaseik) in het kanaal Zuid-Willemsvaart, maar het leverde geen resultaat op.

Al meer dan 10 jaar verdwenen

De 32-jarige Elke Wevers verdween op 9 december 2010, toen ze naar haar werk in Maaseik onderweg was. Ze stuurde een collega een sms dat ze naar huis zou terugkeren, maar sindsdien ontbreekt van de vrouw elk spoor.

