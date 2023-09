Nog nooit zoveel zittenblijvers in derde kleuterklas: «Meer investeringen nodig»

Procentueel gaat het om een beperkt aantal – amper 1,5% – maar het is het hoogste cijfer in tien jaar tijd. In het schooljaar 2014-2015 ging het bijvoorbeeld nog om 1,2%. Bovendien staat de evolutie haaks op die in de lagere school, waar kinderen net minder vaak een jaartje moeten overdoen.

«Zorgwekkend»

«Dat steeds meer kleuters moeten blijven zitten, baart me zorgen», zegt Vlaams parlementslid Hannelore Goeman (Vooruit). «We moeten op alle mogelijke manieren voorkomen dat kleuters hun jaar moeten overdoen. Daarom moet er massaal geïnvesteerd worden in onze allerkleinsten: in kinderopvang, in kleuter- en lager onderwijs. Scholen moeten kunnen rekenen op meer mensen, meer middelen en meer expertise. Kleuterjuffen die dagelijks met soms tot wel 30 kindjes intensief bezig moeten zijn, dat is gewoon onhoudbaar. Door niet te investeren in onze allerkleinsten, krijgen we later de rekening gepresenteerd: meer kinderen die in het lager hun jaar moeten overdoen.»