Online platform ’mentaalmaatje’ wil taboe rond geestelijke gezondheid doorbreken

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 10 oktober: de zaak rond Schild & Vrienden is opnieuw uitgesteld, nadat de advocaat van Dries Van Langenhove een wrakingsverzoek indiende tegen drie rechters. In de voetbalwereld moeten fans afscheid nemen van Eden Hazard, die op 32-jarige leeftijd een punt zet achter zijn carrière. Verder heeft Emile uit ‘Blind Getrouwd’ het openhartig over bedrog in eerdere relaties, en opent er een nieuwe, en vernieuwende nachtclub in Brussel.