Opgelet: Airbnb’s worden gecontroleerd bij fesivals

«Wie op een boekingsplatform logies tegen betaling aanbiedt, is sinds het logiesdecreet van 2017 verplicht om dit aan te melden bij Toerisme Vlaanderen», zegt Geert Martin, diensthoofd Logies van Toerisme Vlaanderen. Die aanmeldingsplicht moet ervoor zorgen dat de huurder op een veilige manier kan logeren. Wie zijn logies niet aanmeldt of niet in orde is met de brandveiligheid, riskeert een stopzetting of een geldboete, waarschuwt Toerisme Vlaanderen.