Parket opent onderzoek naar racistische en homofobe Whatsappberichten leerkrachten sportschool Hasselt

In deze zaak was er geen strafklacht ingediend, maar het parket heeft toch navraag gedaan of er van een misdrijf sprake kan zijn. «Het gaat om een maatschappelijk gevoelig onderwerp. Voorlopig zijn er bij politiediensten in Limburg geen klachten binnengelopen. Er is nu aan politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) opdracht gegeven om elementen te verzamelen. Tot op heden hebben we bij het parket geen kennis van de inhoud van de berichten. Ik benadruk dat het opsporingsonderzoek los staat van het tuchtonderzoek van de school. Het vermoeden van onschuld staat sowieso voorop,» aldus Teunis.