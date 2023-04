‘Platformtoerisme’ in België en Europa in de lift

Het aantal overnachtingen in de Europese Unie geboekt via online platformen is in 2022 gestegen tot zowat 547 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. De cijfers overtreffen het precoronajaar 2019. Vooral in Zweden, Frankrijk en ons land scheert het platformtoerisme hoge toppen.

Toeristen boeken steeds vaker korte overnachtingen in Europa via Airbnb, Booking, Expedia Group of TripAdvisor. In het laatste kwartaal van 2022 telde Eurostat 97 miljoen overnachtingen via een online platform, een stijging met een kwart in vergelijking met 2021 en ook 10 procent meer dan tijdens de laatste drie maanden van het precoronajaar 2019. In het hele jaar 2022 registreerde het Europese statistiekbureau 547 miljoen online geboekte overnachtingen, meer dan de helft meer dan in 2021 en 7 procent meer dan in 2019.

Vooral in Zweden (+33 procent), Frankrijk (+31 procent) en België (+23 procent) is het verschil met 2019 groot. In veertien EU-landen is er echter sprake van een daling ten opzichte van 2019. Die was het sterkst in Tsjechië, Hongarije, Ierland en Estland.

De kust

Vooral de Europese kustregio’s lokken veel ‘platformtoeristen’, zegt Eurostat. Dat is ook aan de Belgische cijfers te zien. De provincie West-Vlaanderen telde afgelopen zomer, van juli tot september, ruim 910.000 online geboekte overnachtingen. Dat is een pak meer dan de tweede provincie, Luxemburg, dat er iets meer dan 310.000 telde. Antwerpen volgt op de derde plaats met 256.800 overnachtingen.

In totaal waren er in heel 2022 ruim 2,7 miljard overnachtingen in toeristische logies in de EU, waarvan 42,9 miljoen in ons land.