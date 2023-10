President Zelenski op bezoek in ons land

Gevechtsvliegtuigen

De Oekraïense president vraagt al langer om gevechtsvliegtuigen aan de Westerse bondgenoten in zijn strijd tegen de Russische invaller. Premier De Croo verwees dinsdag in zijn state of the union zelf naar de oorlog. «Oekraïne zal bevrijd worden», klonk het. «Daarvoor moet het het overwicht halen in zijn luchtruim. Alleen dan kunnen de vreselijke luchtaanvallen stoppen. Wij helpen daarbij, als lid van de F-16 coalitie, samen met 15 andere landen.»